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Dünya

Gerçek ortaya çıktı: ABD'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm...

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin yapılan resmi açıklamadan haftalar önce gerçekleştiği ortaya çıktı.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 12:16 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:16
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ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Clara bölgesindeki yetkililer, California'da 6 ve 17 Şubat'ta iki kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. ABD'de Kovid- 19 kaynaklı ilk ölümün 29 Şubat'ta gerçekleştiği biliniyordu.

Yetkililer, söz konusu vakaların ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderilen doku örneklerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden 29 Şubat'ta yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası olmuştu.

ABD'nin 40 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan California’da, John Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, 35 bin 465 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüs, 1282 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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