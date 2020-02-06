star.com.tr 06.02.2020 12:13 - Güncelleme: 06.02.2020 12:14

Arjantin Peronist başkanı Alberto Fernandez, ülkenin devasa borcunu yeniden yapılandırmak ve ülke ekonomisini canlandırma çabaları için çıktığı Avrupa turunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüştü.

Çarşamba günü yapılan görüşmede Macron, Buenos Aires'in yanında durmaya ve Arjantin'in büyüme yolunda ilerlemesine yardımcı olmak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer ortaklarla birlikte çalışma sözü verdi.

Fernandez daha önce IMF ile borç görüşmeleri öncesinde Vatikan'da Papa Francis, İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Almanya'da Başbakan Angela Merkel ve İspanya'da Başkan Pedro Sanchez'in yanı sıra Kral VI. Philip ile bir araya geldi.

Arjantin'in dış borcu, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 90'ından fazlasına tekabül eden 335 milyar dolar. Ülke, yüzde 40 yoksulluk oranının yanı sıra, 2019'da yüzde 53'e ulaşan hızla ve hızla büyüyen enflasyonla mücadele ediyor.

IMF'nin Arjantin borçlarını yeniden yapılandırması durumunda Fernandez'in diğer borç verenlerle anlaşmazlığı çözmesinin daha kolay olacağına inanılıyor.

'Fernandez & Merkel 2005'ten Beri Birbirini Tanıyor'

Arjantinli siyasi analist olan Gonzalo Fiore Viani, 'Alberto Fernandez'in Arjantin hükümetinin IMF ile borcunu yeniden müzakere etmesi için gereken desteği alabileceğine inanıyorum.' dedi.

Merco Press tarafından aktarılan kaynaklara göre , Alman Şansölyesi Angela Merkel, Buenos Aires'in Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman tarafından çizilen borç yeniden müzakere stratejisine destek sözü verdi. Volkswagen, Siemens, Hamburg Sud, Hydro DB, Lindal Group gibi Alman endüstri devlerin Arjantin'e yatırım için bekliyor.

Özellikle Alman otomobil devi Volkswagen'in 800 milyon dolarlık yatırım sözü, Fernandez'in Arajantin planlarının yolunda gittiğini gösteriyor.

BİRBİRİLERİNİ ÇOK İYİ TANIYORLAR

Viani'ye göre Angela Merkel ile Fernandez'in arası çok iyi ve birbirilerini 2005'ten beri tanıyorlar. Sputnik'e konuşan Viani, 'O günlerde IMF ile başka bir dış borcu yeniden müzakere etmeye çalışıyorlardı. Sonunda Arjantin için başarılı bir müzakereydi.' ifadelerini kullanıyor.

Siyasi analist, Arjantin hükümetinin çabalarının "doğru yönde" gittiğine ve Merkel ile Macron'un desteğiyle Arjantin'in önümüzdeki Mart'ta karşılaşacağı en kötü senaryodan kurtulacağına inanıyor.

PAPA KİLİT ROL OYNAYACAK

Arjantin'in bir başka güçlü müttefiki de Buenos Aires doğumlu bir din adamı olan Papa Francis... Papa, ülkenin en çok yakındığı mali sorununu çözme konusunda Alberto Fernandez ile aynı tarafta görünüyor.

Geçen Cuma günü, Papa ve Arjantin lideri Papa'nın özel kütüphanesinde 45 dakikalık bir toplantı düzenledi. Buenos Aires Times'a göre Papa Fernandez'i ağırlarken ona şakacı bir dille "sunak çocuğu" dedi.

Toplantıdan sonra gazetecilere konuşan Fernandez, "Papa borç konusunda bize yardımcı olmak için elinden geleni yapacak. Papa, ülkesi ve halkını düşünen bir Arjantinli." ifadelerini kullandı.