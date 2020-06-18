star.com.tr 18 Haziran 2020 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:26

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tırmanan gerilim, ABD hava kuvvetlerinin eylemleriyle daha da artacak gibi görünüyor.

Kore Yarımadasının üzerinde süzülen ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı keşif uçağı RC-135W, radarlarda iz bıraktı. Keşif ve gözetleme uçağının yönü, yüksekliği ve hızı hakkında ek bilgi henüz yok.

Uçağın testpitinin birgün öncesinde, gökyüzünde yine ABD Hava Kuvvetleri keşif uçağı EP-3E ve istihbarat toplama amaçlı kullanılan C-12X iz bıraktı.

KORE YARIMADASI'NDA GERGİNLİK

Geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda, Güney Kore tarafından, Pyongyong'un ülkenin otokratik yapısını eleştiren yaklaşık 500 bin balonun sınırdan Kuzey'e doğru gönderilmesiyle, iki ülke arasında gerilim başladı. Seul'ü bu eyleme göz yummakla suçlayan Kuzey Kore, Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını kesmişti.

Kuzey Kore, Güney Kore'nin propaganda broşürleri dağıttığı gerekçesiyle, misilleme amaçlı bir önlem olduğunu iddia ederek Salı günü Güney Kore iletişim bürosunu imha etti. Ardından yapılan açıklamalarda, sınır bölgesinde askeri tatbikat yapılacağı da belirtildi.

Kuzey Kore daha önce askerden arındırılmış olan Kaesong'daki sanayi bölgesi ve bir tatil beldesi olan Kumpang Dağları'na asker konuşlandıracağını da açıkladı.