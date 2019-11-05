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Gerginlik tırmanıyor... Açıklamalar ardı ardına

Avrupa Birliği (AB), İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinden endişe duyulduğunu bildirdi. İngiltere ise ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu öne sürdü..

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AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, günlük basın toplantısında, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün yaptığı 'İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini daha da azaltacağı' yönündeki açıklamasından endişe duyuyoruz." dedi.
 
ABD'nin İran nükleer anlaşmasından ayrılmasına ve yaptırım uygulamaya başlamasına rağmen AB'nin taahhütlerini yerine getirdiğine işaret eden Kocijcancic, "İran'ı, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine aykırı olan tüm faaliyetleri tersine çevirmeye, nükleer anlaşmayı korumaya ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." diye konuştu.
 
Kocijcancic, İran nükleer anlaşmaya uygun davrandığı sürece AB'nin de taahhüdünü sürdüreceğini vurguladı.
 
İNGİLTERE'DEN DE AÇIKLAMA
 
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinin İngiltere'nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu bildirdi.
 
Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın son eylemleri açıkça anlaşmaya aykırı ve ulusal güvenliğimiz için tehdit teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.
 
Yapıcı uluslararası diyalog yoluyla konuya bir çözüm bulmak istediklerini belirten Raab, "İran'ın taahhütlerine bağlı kalması ve anlaşmaya tam uymaya acilen geri dönmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak yarından itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.
 
Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak yarından itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı. 

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