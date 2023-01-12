Geri adım attı: Türkiye ile ilgili açıklamalarım yanlış anlaşıldı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği için Türkiye'nin yaptığı talepleri Stockholm'ün 'karşılayamayacağı" yolunda geçen hafta yaptığı açıklamasının "yanlış anlaşıldığını" bildirdi.

İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'nin sınır dışı edilmesini istediği kişilerle ilgili yerel mahkeme kararlarının ardından "hareket alanlarının kalmadığını" ima etmek istediği mesajını verdi.

Kristersson, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO'ya tam üyeliğini onaylamayan Ankara için "Türkiye bizim yapamayacağımız ve onlara vermek istemediğimiz şeyleri bizden istiyor" ifadesini kullanmıştı.

Konu ile ilgili başkentte basının sorularını cevaplayan İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin terörle mücadele yasalarını güçlendirdiğini belirterek, Türkiye ile tam üyelik başvurusuyla ilgili konulardaki "müzakerelerin gayet iyi gittiğini" söyledi.

Türkiye'nin terörden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydeden Kristersson, "Biz tam olarak söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz, özellikle de terörle mücadele alanında." dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson, bununla birlikte Türkiye'ye sınır dışı konularında hükümetin de belirli sınırları olduğunu belirterek, "Türkiye bazen İsveç'ten iade etmek istediği kişilerin isimlerini veriyor. İsveç'in bu konudaki mevzuatının çok net olduğu biliniyor: bu kararları mahkemeler veriyor, bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok." dedi.

Kristersson, 'bu konunun işlerin iyi gittiği gerçeğini gölgelememesi gerektiği' görüşünde olduğunu dile getirdi.

İsveç Başbakanı yan çizdi: Türkiye'nin her talebini karşılayamayız İsveç mahkemesi geçen hafta, Türkiye tarafından iadesi istenen Bülent Keneş'in iadesini engellemişti.

NATO'nun genişlemesi söz konusu olduğunda her üye ülkenin iç kaygılarına saygı duyduğunu kaydeden Kristersson. "Türkiye ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusundaki kararlarını kendi içlerinde vermelerine saygımız sonsuzdur." derken bununla birlikte ittifak üyelerinin kendi ülkesine güçlü bir destek verdiğini sözlerine ekledi.