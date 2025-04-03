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Dünya

Geri kaldıklarını kabul ettiler! Alman ordusu İHA pazarına yöneliyor

Almanya'nın kamikaze insansız hava aracı (İHA) satın almayı planladığı bildirildi.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
Geri kaldıklarını kabul ettiler! Alman ordusu İHA pazarına yöneliyor
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Ulusal basının Almanya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, ordunun deneyim kazanması ve eğitime başlaması için başlangıçta en az iki üreticiden küçük miktarlarda kamikaze İHA alımı yapılacak.

Söz konusu alım için gelecek günlerde iki üretici şirket ile sözleşme imzalanacağı, deneyimlerin ardından yıl sonunda daha büyük alımlar için sözleşmelerin yapılabileceği aktarıldı.

Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı test alımlar için "Helsing" ve "Stark Defense" şirketleriyle sözleşme imzalayacak.

ACİL OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Haberde Almanya'nın ayrıca, ülkede İHA'lara karşı savunmayı güçlendirmeyi planlandığı, bu konuda ilgili sistemlerin deneneceği kaydedildi.

Alman Savunma Bakanlığının İHA sistemlerini kullanmaya başlanmasını acil olarak değerlendirdiği ve bu konuda ordudaki teknik geri kalmışlığın hızla telafi edilmesi gerektiğinin belirtildiği haberde ayrıca, askeri açıdan İHA'ların kullanımının, tankların kullanılmaya başlanmasıyla karşılaştırıldığı ve bunların "gerçek bir oyun değiştirici" olarak görüldüğü aktarıldı.

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