Ulusal basının Almanya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, ordunun deneyim kazanması ve eğitime başlaması için başlangıçta en az iki üreticiden küçük miktarlarda kamikaze İHA alımı yapılacak.

Söz konusu alım için gelecek günlerde iki üretici şirket ile sözleşme imzalanacağı, deneyimlerin ardından yıl sonunda daha büyük alımlar için sözleşmelerin yapılabileceği aktarıldı.

Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı test alımlar için "Helsing" ve "Stark Defense" şirketleriyle sözleşme imzalayacak.

Haberde Almanya'nın ayrıca, ülkede İHA'lara karşı savunmayı güçlendirmeyi planlandığı, bu konuda ilgili sistemlerin deneneceği kaydedildi.

Alman Savunma Bakanlığının İHA sistemlerini kullanmaya başlanmasını acil olarak değerlendirdiği ve bu konuda ordudaki teknik geri kalmışlığın hızla telafi edilmesi gerektiğinin belirtildiği haberde ayrıca, askeri açıdan İHA'ların kullanımının, tankların kullanılmaya başlanmasıyla karşılaştırıldığı ve bunların "gerçek bir oyun değiştirici" olarak görüldüğü aktarıldı.