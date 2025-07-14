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Dünya

Geri sayım başladı... Savaşta dönüm noktası yaklaşıyor

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Senatör Lindsey Graham, çatışmaların kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, 'dönüm noktasının yaklaştığını' ifade etti.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
Geri sayım başladı... Savaşta dönüm noktası yaklaşıyor
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ABD'li Senatör Lindsey Graham, Rusya-Ukrayna savaşının "dönüm noktasının yaklaştığını" ifade etti.

CBS News'un "Face the Nation" programına konuk olan senatörler Richard Blumenthal ve Lindsey Graham, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"FIRSAT SONA ERMEK ÜZERE"

Cumhuriyetçi Graham, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın "dönüm noktasının yaklaştığını" belirterek, Başkan Donald Trump'ın aylardır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış masasına oturtmaya çalıştığını, ancak bu "fırsatın" sona ermek üzere olduğunu savundu.

Trump'ın bugün Rusya ve Ukrayna hakkında önemli bir açıklama yapacağına işaret eden Graham, "ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmek için silah satması fikri çokça gündemde." dedi.

Graham, ABD'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya para ve askeri yardım yaptığını hatırlatarak, "Washington yönetiminin, Ukrayna'ya fayda sağlayabilecek muazzam miktarda silahı Avrupalı müttefiklerimize satmaya başlayacağı planı için bizi takip etmeye devam edin." ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmak için rekor düzeyde silah akışı göreceksiniz" diyen Graham, Trump'ın gelecek günlerde "daha önce uygulamadığı kadar" gümrük vergisi ve yaptırım uygulayacağını düşündüğünü belirtti.

Senatör Graham, "Ukrayna'ya yardım etme çabaları konusunda Avrupa'dan daha fazla destek geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Demokrat Blumenthal ise Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini ve Avrupalı devletlerin de bu konuda hemfikir olduğunu öne sürdü.

  • Rusya-Ukrayna Savaşı
  • Senatör Lindsey Graham
  • Dönüm Noktası

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