Gerilim artıyor! Komşu için tehlike çanları: Ortak cevap verilecek

AA 3 Ağustos 2021 Salı 08:18 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 08:18

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hint Okyanusu'nda İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu belirterek, "Birleşik Krallık, İsrail, Romanya ve diğer ülkelerle çok yakın temastayız ve (İran'a) ortak bir yanıt verilecek." dedi.

Blinken, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın uzun süredir deniz taşımacılığı dahil bir dizi eylemlerde bulunduğunu ve sorumsuzca hareket etmeye devam ettiğini söyledi.

Hint Okyanusu'ndaki saldırının ardından ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu ve bölge hükümetleriyle istişarelerde bulunduğunu vurgulayan Blinken, "Birleşik Krallık, İsrail, Romanya ve diğer ülkelerle çok yakın temastayız ve (İran'a) ortak bir yanıt verilecek." diye konuştu.

Blinken, ABD'nin Afgan mülteci programını genişletmesine de değinerek, "Bu bireylere karşı özel bir sorumluluğumuz var. Onlar bizim yanımızda yer aldı. Biz de onlara destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın "tedirgin eden" ve "kabul edilemez" saldırılar düzenlediğine ve suç işlediğine dikkati çeken Blinken, "Taliban, defalarca uluslararası tanınma ve destek istediğini söyledi. Liderlerinin özgürce seyahat etmesini, yaptırımların kaldırılmasını istiyorlar ama Taliban ülkeyi zorla ele geçirmeye çalışırsa bunların hiçbiri mümkün olmayacak." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan'da Afgan mülteci programını genişleteceğini, ABD için çalışmış ve risk altında olan gruplar dahil bazı Afgan vatandaşlarına ve ailelerine, ABD'ye yerleşme fırsatı tanınacağını açıklamıştı.

KOMŞU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu Al-Alam, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde İsrailli nakliye şirketine ait gemisine yapılan saldırının Tel Aviv yönetiminin geçen hafta Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

- İSRAİL, HİNT OKYANUSU'NDA BİR NAKLİYE GEMİSİNİ HEDEF ALAN SALDIRIDAN İRAN'I SORUMLU TUTTU

İsrail'in Kanal13 televizyonu, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey İsrailli bir yetkilinin Hint Okyanusu'nda gerçekleşen gemi saldırısına ilişkin görüşlerini aktarmıştı.

Haberde söz konusu yetkilinin, "İsrail gemisinin Hint Okyanusu'nda hedef alınmasının arkasında İran var. Bir İran terör saldırısı var, iki masum insan öldü." şeklindeki sözlerine yer verilmişti.

Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda dün saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketinden yapılan açıklamada, "Dün M/T Mercer Street isimli gemide meydana gelen olayın, gemideki mürettebattan biri Rumen, biri İngiliz uyruklu ikisinin ölümüyle sonuçlandığını derin üzüntüyle anlıyoruz." ifadesinde bulunulmuştu.

Şirket, gün içinde yaptığı başka açıklamada da Tanzanya'dan BAE'ye doğru seyir halindeki "Mercer Street" adındaki yakıt tankerinin hedef alındığından şüphelendiklerini bildirmişti.

Geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtilmişti.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.