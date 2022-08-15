Gerilim düşmüyor! ABD'den Tayvan'a ikinci ziyaret

Böylece ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan ile Çin arasında tırmanan gerilime rağmen ABD'den ada ülkesine üst düzeyde bir ziyaret yapılmış oldu.

Demokrasiyle yönetilen Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından ada ülkesinin çevresindeki sularda bir dizi askeri tatbikat düzenledi.

ABD'nin Taipei büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Senatör Ed Markey başkanlığında Temsilciler Meclisi üyesi dört siyasetçinin kapsamlı Indo-Pasifik bölgesi ziyareti kapsamında Tayvan'a gittiği ifade edildi.

Tayvan cumhurbaşkanlığı makamı tarafından yapılan açıklamada ise yetkililerin Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile bugün görüşeceği belirtildi.

Açıklamada "Özellikle Çin'in Tayvan Boğazı'nda ve bölgede askeri tatbikatlar düzenleyerek gerilimi artırdığı bu dönemde Markey'nin başkanlığındaki heyetin Tayvan'ı ziyaret etmesi ABD Kongresi'nin Tayvan'a olan desteğini bir kez daha ortaya koymuş oldu" ifadelerine yer verildi.

Çin'in Washington büyükelçiliği tarafından dün yapılan açıklamada ise "ABD Kongresi üyeleri ABD hükümetinin de kabul ettiği tek-Çin politikasına uygun şekilde davranmalı" ifadeleri yer aldı.

Tek-Çin politikası kapsamında Çin ile diplomatik ilişkilere sahip olan ABD'nin Tayvan ile resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Ancak, Washington, Çin'in Tayvan üzerinde egemenliği olup olmadığı konusunda resmi olarak görüşünü açıklamış değil ve kendi yasaları kapsamında Tayvan'a kendini savunması için ihtiyaç duyduğu imkanları sağlaması gerekiyor.