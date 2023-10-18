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Dünya

Gerilim had safhada: Hizbullah İsrail'e ait hedefleri vurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden, İsrail'e ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Gerilim had safhada: Hizbullah İsrail'e ait hedefleri vurdu
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Hizbullah'tan yapılan açıklama, örgüte yakınlığıyla bilenen Al Mayadeen TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'e ait sınırdaki askeri toplanma üssü ve gözetleme kulesinin güdümlü füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Saldırı nedeniyle İsrail tarafında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

- İSRAİL'DEN KARŞILIK

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan füze saldırısı gerçekleştirildiği, bunu karşılık verildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'daki 2 askeri hedefi vurduğu aktarılan açıklamada, Lübnan'dan hafif silahlarla da Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik ateş açıldığı ve karşılık verildiği kaydedildi.

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