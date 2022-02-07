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Dünya

Gerilim sürerken tehlikeli adım! Özel kuvvet konuşlandırdılar

İngiliz Mirror gazetesi, İngiltere'nin Ukrayna'ya özel kuvvet personeli konuşlandırdığını duyurdu. Askerler, ülkenin doğusunda bulunan Ukraynalı askerlere danışmanlık yapacak.

7 Şubat 2022 Pazartesi 08:19 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 08:24
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İngiliz basını, İngiltere'nin Ukrayna'ya özel kuvvetlerini gönderdiğini yazdı. Buna göre Ukrayna'ya gönderildiği belirtilen özel kuvvet personeli, ülkenin doğusunda gerilimin tırmandığı bu dönemde Ukraynalı askerlere danışmanlık yapacak.

İngiliz Mirror gazetesi, İngiltere'nin Ukrayna'ya 100'ü aşkın özel kuvvet birlikleri personelini gönderdiğini yazdı.

İngiliz personelin 'teröristler, keskin nişancılar ve sabotajcılar ile mücadele taktikleri konusunda Ukraynalı askerlere deneyimlerini aktaracakları' ifade edildi.

İngiliz gazetesinin haberine göre söz konusu özel güçlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması, İngiltere'nin elit birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesi sayesinde mümkün olabildi.

Mirror'a bilgi aktaran kaynakları, "İngiltere özel kuvvetleri, Ukraynalı askerlere yardımcı olmak için bölgeye konuşlandırıldı. Özel kuvvet personelinin Ukraynalı güçler için yararlı olacak bir dizi becerisi mevcut" dedi.

İngiliz güçlerin Ukrayna'ya konuşlandırılmaları, ülkenin doğusunda gerilimin yıllardır görülmemiş düzeyde tırmandığı bir döneme denk geliyor. Ukrayna hükümeti, ülke ordusunun neredeyse yarısını doğudaki cephe hattına konuşlandırmış durumda. İngiltere, Ukrayna hükümetine silah yardımı da yapıyor.

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