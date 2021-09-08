Gerilim sürüyor... Devletin zirvesinde büyük çatlak

AA 8 Eylül 2021 Çarşamba 21:55 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:34

Seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası yetkileri genişletilen Başbakan Roble'nin eski bir kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in ölümü sonrası değiştirdiği istihbarat başkanını Cumhurbaşkanı Fermacu yeniden değiştirdi.

Fermacu, Başbakan Roble'nin yaptığı atamanın yasa dışı olduğunu belirterek, Yasin Abdullah Muhammed'i yeni Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA) Başkanı ilan etti. Muhammed bugün yemin ederek görevine başladı.

Yerel medya, istihbarat başkanlığı çevresine Fermacu yanlısı grupların yerleştirildiğini aktardı.

Muhalefetin görev süresi dolması nedeniyle koltukta oturmasına sert tepki gösterdiği Fermacu'nun bu adımı ülkedeki siyasi tansiyonu yeniden yükseltti.

Roble, 6 Eylül'de, eski NISA Başkanı Fahad Yasin Haji'yi görevden alarak yerine Bashir Muhammed Gobe'nin atandığını açıklamıştı.

Şüpheli şekilde haziran ayında hayatını kaybeden Tahlil'in ailesi, başkent Mogadişu'da Başbakan Roble ile görüşme gerçekleştirmişti.

NISA'ya göre Tahlil, terör örgütü Eş-Şebab tarafından kaçırılarak infaz edildi. Örgüt ise iddiaları reddettiğini duyurdu.