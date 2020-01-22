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Dünya

Yemen Savunma Bakanlığı orduya ''başkente ilerleme'' çağrısı yaptı

Yemen Savunma Bakanlığı, orduya beş yıldan uzun süredir Husilerin kontrolü altında olan başkent Sana'ya ilerleme çağrısı yaptı.

AA22.01.2020  10:35 - Güncelleme: 22.01.2020  10:46

Savunma Bakanlığı Ortak Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Hammud bin Aziz, Yemen Ordusu basın merkezinden yaptığı açıklamada, "'Milli ordumuza Sana'ya ilerleme ve başkenti, İran destekli darbeci Husilerden geri alma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aziz, bunun "Husilerden kurtulmak için kesin ve belirleyici savaş" olduğunu vurguladı.

Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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