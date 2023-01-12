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Dünya

Gerilim tırmanıyor! Rusya Ermenistan'ı suçladı

Rusya ile Ermenistan arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ konusunda yürütülen barış müzakerelerini bozduğu için Ermenistan'ı suçladı.

Reuters12 Ocak 2023 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Gerilim tırmanıyor! Rusya Ermenistan'ı suçladı
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Bu suçlama, Rusya ile Ermenistan arasında son zamanlardaki anlaşmazlığın işaretlerinden biri oldu.

Ermenistan ve Azerbaycan aylardır Dağlık Karabağ'da barış anlaşması imzalanması amacıyla müzakereler yürütüyordu.

Rusya, Ermenistan'ı iki taraf arasındaki barış görüşmelerini iptal etmekle suçladı ve Erivan'a müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu.

Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Resmi açıklamalardaki hatırı sayılır farklılıklar nedeniyle Erivan'ın pozisyonunu kestirmek zor" dedi.

Erivan'ın Aralık ayında Moskova'da düzenlenmesi planlanan barış müzakerelerinden çekilme kararından sonra, "kendilerini barış anlaşmasını görüşmekten alıkoyduğunu" ifade eden Zakharova, "Eğer Ermeni ortaklarımız bu sorunları çözmek konusunda gerçekten isteklilerse o zaman skolastik düşünceye kapılmaktansa, birlikte çalışmaya devam etmek gerekiyor" dedi.

RUSYA İLE ERMENİSTAN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

Rusya ve Ermenistan arasında bir süredir yaşanan gerilimi artırabilecek bir açıklama geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2023 yılında ülkesinin topraklarında, Rusya liderliğinde bir askeri tatbikat yapılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Paşinyan'ın bu çıkışının ardından Kremlin'den de bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklamanın Paşinyan tarafından yeni yapıldığına dikkati çeken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "KGAÖ'den meslektaşlarımın temasa geçeceğini düşünüyorum. Onlar Ermenistan'ın tutumunun ayrıntılarını netleştirecekler." ifadelerini kullandı.

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