Gerilim tırmanıyor! Trump'ın tehdidine karşı ''sert darbe'' sinyali: Öyle bir vuracağız ki...

Gün geçtikçe kızışan savaşta karşılıklı misilleme tehditlerin ardı arkası kesilmiyor.

Trump'ın birçok ülke tarafından tepki çeken "Bir medeniyet yok olacak" gözdağının ardından İran, ABD ile beraber müttefik ülkeleri de hedef aldı.

İran ordusu, "ABD ve müttefiklerinin altyapısına, onları yıllarca bölgenin petrol ve doğal gazından mahrum bırakacak bir darbe vuracağız ve bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklar.

TRUMP'IN TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Katar'da, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzelere müdahalesi sırasında, şarapnel parçalarının bir evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda 5 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı.

00.31 ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta, ABD kuvvetlerine ait çok sayıda savaş uçağı, insansız hava aracı (İHA), yakıt ikmal tankeri ve helikopter bölgede çeşitli kaza ve saldırılarda büyük hasar aldı.

00:29 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran ve Hürmüzgan semalarında 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu

00:25 İran basını: Erak'ta alüminyum üretim tesisi ile Mahşehr'de Emir Kebir'deki petrokimya tesisleri saldırıya uğradı

00.10 Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İngiltere hükümetine, "ABD'nin İran'a karşı İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermemesi" çağrısında bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.