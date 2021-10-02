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Dünya

Gerilim zirvede! 38 savaş uçağı birden havalandı

Tayvan yönetimi, Çin'in dün itibarıyla 38 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 10:44
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BBC'nin haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait 25 uçağın dün gündüz saatlerinde, 13 uçağın da akşam saatlerinde ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu belirtildi.

Tayvan yönetimi, Çin'in bölgesel barışa zarar vererek "kasıtlı" şekilde askeri saldırganlığa giriştiğini vurguladı.

Öte yandan Çin'in ilk kez bu kadar geniş çaplı ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla ADIZ'yi ihlal etmişti.

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