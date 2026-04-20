ABD ve İran yeniden masaya oturacak mı? Pakistan duyurdu, Tahran yalanladı

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 52. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

PAKİSTANLI YETKİLİLER: İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİME RAĞMEN ABD İLE MÜZAKERELERE KATILACAK

Pakistanlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen İran heyetinin, başkent İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürdü.

ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin İslamabad'daki yetkililer, AA muhabirine yaptıkları açıklamada İran heyetinin yarın Pakistan'a ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda son günlerdeki gerilime rağmen İran heyetinin ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağı ileri sürüldü.

Müzakerelere ilk turda olduğu gibi İran'dan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki aynı heyetin katılması öngörülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Washington heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

Pakistanlı yetkililer, dün, müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın İslamabad'a indiğini bildirmişti. ABD'den konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın kimsenin çıkarına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söylemişti.

İran basınında ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası kalkana kadar İran heyetinin müzakere masasına oturmayacağı ifade edilmişti.

İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin bir soru üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Şu ana yani sizin huzurunuza çıkana kadar, ikinci tur müzakerelerle ilgili bir planımız bulunmamaktadır." dedi.

"TAHRAN, ABD'NİN DİPLOMASİYE YÖNELİK İHANETLERİNİ UNUTMAYACAKTIR"

ABD'nin 9 aydan kısa bir süre içinde iki kez, müzakereler devam ederken uluslararası hukuku ihlal ederek, İran'ın önde gelen isimlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini kaydeden Bekayi, "Tahran yönetimi, ABD'nin diplomasiye yönelik tekrarladığı ihanetlerini unutmayacaktır." dedi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Çin, ABD'nin dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan İran bayraklı kargo gemisine müdahalesinden endişeli olduğunu belirterek taraflara ateşkes anlaşmasına uyma çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar'la, Washington ile Tahran arasında yapılan geçici ateşkes ve bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı ile ABD-İsrail saldırılarında birçok kez hedef alınan Mehrabad Havalimanı yeniden faaliyete geçti.

ABD ve İsrail saldırılarına hedef olan İran'dan, uzun bir aradan sonra, Türkiye'ye ilk uçak seferinin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışma nedeniyle gemi trafiğinin büyük ölçüde kesildiği Hürmüz Boğazı'nın olağan seyrüsefere açık olması gerektiğini belirtti.

Pakistanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in, ABD Başkanı Donald Trump'a "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun son derece kırılgan ve tahmin edilemez olduğunu belirterek, "Ancak buna rağmen, müzakere sürecinin devam edeceğini ve şiddet içerikli senaryodan kaçınılacağını umuyoruz." dedi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarıyla başlayan savaşta, Rusya'nın İran'a askeri ve istihbarat yardımı sağladığı iddialarını yalanladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni düzenlemelere dair yaptığı açıklamada, "Washington, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni geçiş düzenini kabul etmelidir" dedi.

Tayland Senatosu Başkanı Mongkol Surasajja, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların Tayland ekonomisi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek en kısa sürede sona ermesini umduğunu söyledi.

Bangladeş, gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi engellenen gemisi için İran'ın güvenli geçiş desteği vermesini talep etti.

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) Program Koordinatörü Susi Snyder, ABD'nin nükleer program konusunda müzakereye girdiği İran'a saldırarak İsrail'in nükleer programına değinmemesini "kesinlikle çifte standart" olarak yorumlayarak, "Herkes İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu ve bunun özellikle bölgedeki herkes için bir tehdit olduğunu biliyor." dedi.

Kosova hükümeti, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etme kararı aldı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın dolar rezervlerini olumsuz etkileyeceği endişesiyle Washington'dan finansal yardım mekanizması kurulmasını istediği iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı: Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.

Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında yapılması beklenen ikinci tur müzakereleri öncesi, başkent İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Pakistanlı kaynaklar Anadolu Ajansı'na konuştu: İran müzakerelere katılacak

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 2 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasının ardından İran'ın, ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi.

03.44 ABD ordusu, Umman Denizi'nde seyreden İran bandıralı bir kargo gemisinin ablukaya uymadığı gerekçesiyle vurulduğunu ve gemiye el konulduğunu duyurdu. Saldırıya ait görüntüler de paylaşıldı.

03.00 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Sözde İran deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemler, ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırıdır" dedi.

02.00 ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirdi.

- PAKİSTAN'DAKİ ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün, sosyal medya hesabından, ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini açıklayarak, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek." şeklinde tehditte bulunmuştu.