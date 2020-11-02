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Dünya

Gerilimi tırmandıracak adım: Çin gemileri Japonya'nın kontrolündeki takımadalarda tespit edildi

Çin Sahil Güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın kontrolündeki tartışmalı Senkaku adaları etrafında dolaştığı tespit edildi.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 07:21 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 07:21
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Japonya Sahil Güvenliği açıklamasına göre, Japonya kara suları dışındaki bitişik bölgede görülen Çin’e ait 4 gemi, tartışmalı adalara yaklaştı.

Kyodo'ya göre, Çin'e ait gemiler bu yıl toplam 283 gün adalar etrafında devriye gezdi.

Tokyo hükümeti, ekimde adalar etrafında Japonya kara sularına girerek uzun süre kalan gemiler sonrası, Pekin hükümetine diplomatik protestosunu bildirmişti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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