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Dünya

Gerilimi tırmandıracak gelişme! Ukrayna telsiz konuşmalarını yayınladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarına ait bir ses kaydı yayınladı.

IHA11 Kasım 2024 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Gerilimi tırmandıracak gelişme! Ukrayna telsiz konuşmalarını yayınladı
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Ukrayna'ya karşı Rusya için savaşmak üzere Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı. DIU'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore askerlerinin "Mühür 1, Mühür 2" anlamlarına gelen bazı şifreli askeri terimler kullandığı belirtilirken, askerlerin bu yolla sinyal kontrolü yaptığının değerlendirildiği kaydedildi. "Bekle" dediği duyulan askerin ise başka bir askere talimat verdiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

KUZEY KORE RUSYA'YA ASKER GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiği kamuoyuna yansımış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise en az 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın sınır bölgesi Kursk'a konuşlandırıldığını açıklamıştı. Son olarak Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayan Zelenski, "Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı" açıklamasında bulunmuştu.

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