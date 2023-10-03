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Dünya

Gerilimi tırmandıracak hamle: Fransa ile Ermenistan silah sevkiyatı için anlaştı

Batı'nın kışkırtması ile Karabağ'da provokasyona kalkışıp hezimete uğrayan Ermenistan, Azerbaycan'ın tüm iyi niyetli açıklamalarını görmezden gelerek gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Ermenistan'ın başkenti Erivan'a düzenlediği resmi ziyarette, Fransa'nın Ermenistan'a askeri teçhizat göndereceğini açıkladı. Bakan Colonna, Ermenistan ziyareti sırasında Ağrı Dağı'nın fotoğrafını paylaşarak, Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağıymış gibi gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

IHA3 Ekim 2023 Salı 22:31 - Güncelleme:
Gerilimi tırmandıracak hamle: Fransa ile Ermenistan silah sevkiyatı için anlaştı
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Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarılı terörle mücadele operasyonunun ardından Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi ziyarette bulundu. Colonna, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Colonna, görüşmede güvenlik ve savunma konularını ele aldıklarını belirterek, "Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için askeri teçhizatın Ermenistan'a teslim edilmesine olanak sağlayacak gelecekteki sözleşmelerin imzalanması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Söz konusu sözleşmeler hakkında detay vermeyen Colonna, "Çok fazla ayrıntı veremem. Biraz daha ileri gitmem gerekirse, şunu bilin ki, Ermenistan ile Fransa arasında halihazırda mutabakata varılmış ve ilerlemekte olan şeyler var" dedi.

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AZERBAYCAN'DAN FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI COLONNA'NIN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Hacızade, Colonna'nın Ermenistan'da Karabağ ile ilgili dile getirdiği "sahte abluka" ve "zorla yerinden edilme" söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti.

Hacızade, "(Colonna'nın) 'Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır' açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdü." ifadelerini kullandı.

Colonna, Erivan'daki temaslarında Karabağ'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Azerbaycan'ı suçlamıştı.

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