Gerilimi tırmandıracak sözler: Hava saldırıları net bir cevap

AA 30.12.2019 07:58 - Güncelleme: 30.12.2019 07:58

Irak'taki gelişmeler üzerine Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Pompeo, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Pompeo, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütünün Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düzenlediği saldırı ve sonrasında ABD kuvvetlerinin yaptığı hava saldırılarına değindi.

Pompeo, "Bugün Irak'ta attığımız adım, Başkan Trump'ın da aylardır belirttiği gibi, İran'ın Amerikan askerinin hayatını tehlikeye atması durumunda kendilerine vereceğimiz net bir cevap konusundaki kararlılığımızı göstermektedir." dedi.

Öte yandan, benzer bir olayın tekrarlanması durumunda askeri olarak cevap vermekten kaçınmayacaklarını belirten Pompeo, ABD'nin bölgedeki çıkarları için "ilave adımlar" atabileceklerini belirtti.

Bununla beraber, yapılan saldırıya karşılık olarak KH örgütüne ait 5 tesisin "başarıyla" vurulduğunu belirten Savunma Bakanı Esper ise, "Başkan Trump ile, İran destekli kötü niyetli örgütlere karşı kendimizi savunmak için mevcut olan diğer seçenekleri de görüştük." değerlendirmesinde bulundu.

KH örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

ABD IRAK VE SURİYE'DE İRAN DESTEKLİ GÜÇLERİ VURDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, yapılan hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

KH örgütünün Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını belirten Hoffman, şu ifadeleri kullandı:

"ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki beş KH tesisine karşı, örgütün saldırı düzenleme yeteneğini azaltacak hassas savunma saldırıları gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında, silah depoları ve KH'nin OIR koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve yürütmek için kullandığı komuta ve kontrol merkezleri de vardı."