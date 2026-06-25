İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin yalnızca Tahran yönetimi tarafından onaylanan güzergâhlar üzerinden mümkün olduğunu bildirdi. Devrim Muhafızları, İran ile koordine edilmeyen yeni sefer rotalarını kullanan gemilere karşı uyarıda bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın aktardığı Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri açıklamasında, İran'ın bilgisi ve koordinasyonu olmadan stratejik su yolunda ilan edilen her türlü yeni güzergâhın "kabul edilemez" ve "tamamen tehlikeli" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yalnızca İran tarafından duyurulan rota yetkilendirilmiştir" ifadesine yer verildi. Devrim Muhafızları ayrıca boğazı geçen gemilerin deniz kuvvetleriyle koordinasyon sağlamasının zorunlu olduğunu belirterek, bu kurala uymayan gemilere müdahale edileceği uyarısında bulundu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ticari gemilere yönelik uyarı yaptı. Boğaz'da yalnızca İran'ın belirlediği rotaların kullanılması gerektiğini belirten Devrim Muhafızları, İran ile koordine olmayan gemilere müdahale edeceğini kaydetti.

02.46 NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savunarak, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı." dedi.

01.51 Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, büyük bir kısmı İran'a yönelik operasyona ayrılmak üzere Kongre'den 87,6 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulundu.

01.00 İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin İran'a yönelik açıklamalarının ardından, "ABD yönetimi mutabakat zaptı ile çelişen yorumlardan kaçınılması gerektiğini dikkate almalı." dedi.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin, "Savaş çok iyi gidiyor. Bildiğiniz gibi büyük farkla kazanıyoruz. İran çok büyük tavizler veriyor" dedi.

- İRAN-ABD ARASINDA İSVİÇRE'DE MUTABAKAT ZAPTI GÖRÜŞMELERİ

Katar ve Pakistan arabuluculuğunda, İran ile ABD arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirilmişti.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedilmişti.