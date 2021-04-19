Gerilimin ardından Dendias'tan 'Türkiye' açıklaması

Reuters 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:09 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:09

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'nın Akdeniz'deki egemenlik alanı ve diğer konulardaki anlaşmazlıklarda Ankara ile arasındaki görüş ayrılıklarını görmezden gelemeyeceğini, ancak sorunlara çözüm bulmanın zor olsa da imkansız olmadığını söyledi.

NATO müttefiği iki ülke aralarında Akdeniz'deki kıta sahanlığı, hava sahası, enerji kaynakları ve Kıbrıs konularının da yer aldığı birçok hususta anlaşmazlık yaşıyor.

Dendias, Kathimerini gazetesinde yer alan açıklamalarında, "Farklı görüş ve yaklaşımlarımızın olduğu konuları görmezden gelmek mümkün değil " dedi.

Dendias ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Perşembe günü Ankara'da ilişkileri düzeltmek için bir araya gelmiş ancak toplantıdan sonra gerçekleştirilen basın açıklamasında tartışma yaşamıştı.

Türkiye'yi 2015 yılından bu yana ziyaret eden ilk Yunan dışişleri bakanı olan Dendias, görüşmede havanın son derece iyi olduğunu ancak pek çok konuda fikir ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

Dendias, "Türkiye ile sorun yaşadığımız mesele farklılıklarımızı çözmek adına ortak bir paydada buluşamıyor oluşumuz" dedi.

Dendias, "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz konularında tutumunun sertleştiğini düşünmüyorum. Ancak uluslararası hukuka uygun olmayan sabit bir duruş sergilendiği görüyorum ve bu da çözüm olasılığını zorlaştırıyor. Fakat çözüm imkansız değil" açıklamasında bulundu.

Dendias Çavuşoğlu'nu görüşmelere devam etmek üzere Atina'ya çağırdığını ve bu görüşmenin Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme yapılmasına zemin hazırlayabileceğini söyledi.