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Dünya

Gerilimin gölgesinde ABD ve Çin arasında 'samimi' görüşme

ABD ve Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki çelişen çıkarları nedeniyle anlaşmazlık yaşarken, Pentagon ABD ve Çinli askeri yetkililerin bu hafta savunma konularında 'samimi ve kapsamlı' görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Reuters30 Eylül 2021 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:52
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Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Çin ile ilgili konulardaki Savunma Bakan yardımcısı Michael Chase'in Salı ve Çarşamba günleri Çinli Tümgeneral Huang Xueping ile telekonferans yoluyla görüşmeler düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İki taraf görüşmelerde, ABD-Çin Halk Cumhuriyeti savunma ilişkisini etkileyen birçok mesele hakkında samimi, kapsamlı ve açık bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamada, "Her iki taraf da iletişim kanallarını açık tutmak için fikir birliğini yeniden teyit etti" denildi.

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