İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Eylül 2020 Salı / 20 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4863
  • EURO
    8,8227
  • ALTIN
    461.235
  • BIST100
    1087.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus ve Sırp ordusu Belarus'ta ortak askeri tatbikat yapacak
Dünya

Rus ve Sırp ordusu Belarus'ta ortak askeri tatbikat yapacak

Belarus'un batısında Rusya, Sırbistan ve Belarus silahlı kuvvetlerinin katılımıyla 10-15 Eylül tarihlerinde 'Slav kardeşliği-2020' uluslararası askeri tatbikatı yapılacak.

AA08 Eylül 2020 Salı 12:29 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 15:20
ABONE OL

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya sınırına yakın 38. Hava İndirme Tugayının Brest Poligonunda gerçekleştirilecek tatbikat 10 Eylül'de Rusya ve Sırbistan ordusu özel kuvvetlerinin katılımıyla başlayacak.

Tatbikat esnasında çok uluslu bir taktik grubu oluşturulacak ve birlikler, terörizmle mücadele görevinin yerine getirilmesi için ortak eylemler gerçekleştirecek.

Tatbikat 15 Eylül’de sona erecek.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen ay NATO’nun Belarus’un komşuları Polonya ve Litvanya’da askeri tatbikat gerçekleştirdiğini ve burada silah sayısını arttırdığını öne sürmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.