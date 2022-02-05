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Dünya

Gerilimin tırmandığı bölgeye takviye... İlk askeri birlikler ulaştı!

ABD'nin Rusya'ya karşı NATO'yu desteklemek amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya geldi. Polonyalı bir askeri kaynaktan alınan bilgilere göre, küçük bir ABD birliğini taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusunda yer alan Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na indiğini belirtildi.

IHA5 Şubat 2022 Cumartesi 20:03 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:06
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ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya geldi. Polonyalı askeri kaynak, küçük bir ABD birliğini taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusunda yer alan Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na indiğini belirterek, "Açıklandığı gibi, ABD ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden ilk unsurlar Polonya'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

ABD, Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker göndereceğini ve Almanya'da konuşlu bin askerin Romanya'ya kaydırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Polonya'da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor.

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