Geyşaları rahatsız edene para cezası verilecek

Geyşa ve maiko’ların (çırak geyşa) tarihi Gion bölgesindeki özel sokaklarda peşlerine düşüldüğünü, rızaları olmadan fotoğraflarının çekildiğini ve hatta yabancı ziyaretçilerin kimonolarına dokunduğunu ve peruklarını detaylı bir şekilde incelediğini bildirmelerinin ardından bölge halkı, bu kadarının da fazla olduğuna karar verdi.

Şimdi yerel halk geyşaları rahatsız ederken yakalanan birine 10 bin Japon Yeni (yaklaşık 520 TL) para cezasıyla karşılık verecek. 25 Ekim Cuma günü para cezasına ilişkin yeni işaretler sokaklara yerleştirilirken ziyaretçilere de saygılı olmalarını hatırlatan broşürler dağıtıldı. Turistlere bir geyşayla selfie veya geyşanın fotoğrafını çekmeden önce izin almaları gerektiği ve bunu sadece halka açık sokaklarda yapabilecekleri söylendi.

Japon yayın kuruluşu NHK’ya konuşan dükkan sahipleri derneğinin başkanı Mimiko Takayasu, bu adımın “Gion’un geleneksel atmosferini koruyacağını” umduğunu söyledi.