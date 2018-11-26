Gezi’ye demokrat Paris’e Fransız!
Gezi kalkışması sırasında vandal protestoculara ‘özgürlük’ ve ‘insan hakları’ üzerinden her türlü desteği sunan Fransa, başkenti Paris’te akaryakıta yapılan yüzde 23’lük zammı eleştiren Sarı Yelekliler’in kenti yakıp yıktığı gösterilere çok sert müdahale etti.
Paris’i savaş alanına çeviren Sarı Yeleklilere yönelik biber gazı ve tazyikli suyla yapılan müdahalenin bilançosu açıklandı. Le Figaro gazetesi, önceki günkü gösterilerde 101 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
MACRON ÖFKELİ
Sarı Yelekliler’in öfkesinin merkezinde yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise polis şiddetinin savunan açıklamalara imza attı. Macron, akaryakıt zammı nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerde polise ve diğer vatandaşlara yönelik şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini söyledi.
Türkiye: Endişeyle takip ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa’daki akaryakıt zammı protestolarına ilişkin, “Sayıları 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı Fransa’daki bu gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları kaygı vericidir” dedi.
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