Gezi’ye demokrat Paris’e Fransız! Gezi kalkışması sırasında vandal protestoculara ‘özgürlük’ ve ‘insan hakları’ üzerinden her türlü desteği sunan Fransa, başkenti Paris’te akaryakıta yapılan yüzde 23’lük zammı eleştiren Sarı Yelekliler’in kenti yakıp yıktığı gösterilere çok sert müdahale etti.