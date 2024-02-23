İşgalci İsrail'in saldırıları 140. gününde! Gıda ve ilaç yokluğu binlerce Filistinlinin hayatını tehdit ediyor

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 140. gününde sürüyor.

GAZZE'DEKİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: GIDA VE İLAÇ YOKLUĞU 700 BİN FİLİSTİNLİNİN HAYATINI TEHDİT EDİYOR

İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki kuzey bölgelerine gıda ve ilaç girişini engellemesinin bölgedeki 700 binden fazla Filistinlinin yaşamını tehdit ettiği bildirildi.



Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devletinin (İsrail), Gazze kenti ve kuzey bölgesinde kuşatma altındaki bölgelere temel gıda yardımlarının ve tıbbi tedavi malzemelerinin girişini engellemeye devam etmesi, her an 700 binden fazla Filistinlini hayatını tehdit ediyor." denildi.

Gazze kenti ile kuzeyindeki bölgelerdeki insanların yaşam koşullarının gün geçtikçe daha zorlaştığına dikkati çekilen açıklamada, Arap dünyası başta olmak üzere "tüm dünyanın gözü önünde" on binlerce insanın İsrail'in saldırıları ve neden olduğu açlık nedeniyle ölümü beklediğine vurgu yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının 140'ıncı gününe girdiğine işaret edilen açıklamada, "Gazze'de kalan canları kurtarmak için hiçbir vicdan harekete geçmiyor. Ama Gazze'dekiler, hala dünyada iniltilerini dinleyecek birini bulacakları umuduyla yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsviçre, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda, İsrail'in Filistin halkına ait olan doğal kaynakları "kendi menfaati için sömürmesinin" uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

20:00 İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki kuzey bölgelerine gıda ve ilaç girişini engellemesinin bölgedeki 700 binden fazla Filistinlinin yaşamını tehdit ettiği bildirildi.



Sudan, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Slovenya, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda, Divan'ın, kendisinden talep edilen hukuki konular üzerinde danışma görüşü verme yetkisi olduğunu ve görüş vermeyi reddetmesi için geçerli bir neden bulunmadığını bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda İngiltere, İsrail'in tezlerinin yanı sıra taraflar arasındaki anlaşmazlıkların UAD'nin danışma işlevi kullanılarak çözülmemesi gerektiğini savundu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yüz binlerce sivilin sığındığı Refah kentini bombalamaya devam eden İsrail ordusu, cami ve kiliseleri hedef alarak bölgedeki ezan ve çan seslerini susturmayı hedefliyor.

Hamas, İsrail ile esir takası anlaşması için Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail güçlerinin çekilmesini şart koşuyor.

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Alman hükümeti hakkında "İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduğu" gerekçesiyle suç duyurusu

Gazze'nin kuzeyinde toplanan binlerce Filistinli "bir torba un" alabilmek için canlarını tehlikeye atıyor

Pakistan, Uluslararası Adalet Divanında İsrail işgalinin sonuçlarının olması gerektiğini vurguladı

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Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Umman, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin'i yasa dışı ilhakını önleme yükümlülüğünün bulunduğunu vurguladı

Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Norveç, "Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz parçası" olduğu yönündeki Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulu kararlarını hatırlatarak, İsrail'in yarım yüzyılı aşan işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde yer alan Cenin Mülteci Kampına düzenlediği sistematik baskınlar ve gözaltıların yanı sıra kampın bulunduğu şehrin altyapısını da hedef alarak Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.

BM Raportörleri, Gazze'de kullanılacağı ve uluslararası hukuku ihlal edeceği gerekçesiyle İsrail'e silah satışının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 104 artarak, 29 bin 514'e yükseldi.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey Büyükelçisi Vusi Madonsela, ülkesinin apartheid deneyimi nedeniyle Filistin halkının mücadelesine empatiyle yaklaştığını belirterek, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtıkları davada İsrail'in soykırım suçundan ceza alması için tüm ülkeleri tanıklığa çağırdı

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü olarak 2016-2022 yıllarında görev yapan Michael Lynk, İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalara katılmamasını eleştirerek, "İsrail'in Uluslararası Adalet Divanına (UAD) saygı göstermediğini düşünüyorum." dedi

ABD Kongresinin Demokrat Partili 13 Yahudi üyesi, Başkan Joe Biden'a hitaben kaleme aldıkları mektupta Gazze'de "geçici ateşkesin sağlanması" çağrısı yaptı.

ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, Başkan Joe Biden'ın kaldığı otele girerek, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

07:10 Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerin çoğunun İsrail'in Refah'a yapmayı planladığı operasyona karşı çıktığını bildirdi.

01:14 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan Ajans'ın faaliyetlerinin, İsrail'in suçlamaları ve bazı Batılı ülkelerin bağışlarını kesmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

00:41 "Mustarib" (Arap gibi davranan) olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da iki öğrenciyi gözaltına aldıdığı bildirildi.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin evlerine düzenlediği saldırıda, en az 40 Filistinlinin öldürüldüğü, çoğu kadın ve çocuk 100'ünün de yaralandığı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.