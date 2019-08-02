Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gıda güvenliğini garanti altına almak, ülkemiz için bir milli güvenlik meselesidir." açıklamasıyla yeniden gündeme taşınan gıda güvenliği konusunu AA muhabirine değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Onay, dünyayı bekleyen 10 ciddi krizi "mali, işsizlik, susuzluk, gelir adaletsizliği, iklim değişikliğine uyum, kasırgaların artması, küresel yönetim başarısızlığı, gıda güvenliği, finansal kurumların çökmesi, siyasi ve toplumsal kurumların çökmesi" şeklinde sıraladı.

Buzulların eriyip yok olmasıyla dünyanın hızla yeni bir buzul çağına geçme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını savunan Prof. Dr. Onay, şunları söyledi:

"Kuzey yarım kürede normal koşullar altında enlem etkisinden dolayı yaşam mümkün değil ama Gulf Stream denilen sıcak su akıntısı Meksika Körfezi'nden başlayıp Birleşik Krallık'ın kuzeyine kadar devam ediyor. Bu bölgenin iklimini ılımanlaştırıyor. Buzulların erimesiyle bu sıcak su akıntısı yavaşlayacak belki de duracak. Kuzey yarım kürenin büyük bir bölümünün yeniden buz tabakasıyla kaplanacağı hesaplanıyor.

Dünya hızla yeni bir buzul çağına geçme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yani bu buzul çağına geçiş tarih verilerek beklenmeyecek kadar hızlı olabilir, belki de saniyesinde dünya buzul çağına geçecek. NASA daha geçtiğimiz günlerde erken buzul çağının başladığını söyledi. Erken buzul çağı bir umuttur ama ne zaman çıkacağını bilemezsiniz.

Yani dünya hızla büyük bir felakete gidiyor. Tüm dünya liderlerinin bir araya gelerek bu sorunu gerçekçi bir şekilde çözmeleri lazım. Onları da anlıyorum. Şu anda çıkıp bir açıklama yapsalar 2050-2060 yılına doğru böyle bir tehditle karşı karşıya kalacağız deseler büyük bir kaos çıkar."

"ORTA DOĞU KASITLI OLARAK BOŞALTILIYOR"

Prof. Dr. Onay, dünya liderlerinin bu konuda gizli bir ajandası olduğuna veya gizli gizli küresel ısınma ile ilgili çalışmalar yapıldığına dair kesinlikle bir umudu olmadığını hatta bu konuyu gündeme getirenlerin susturulduğunu iddia etti.

Küresel iklim değişikliğiyle ilgili özgürce düşüncelerini anlatmaya çalışan BM iklim uzmanlarının çeşitli yöntemlerle susturulmaya çalışıldığını aktaran Onay, "Çünkü küresel iklim değişikliğinin bu sonuçları tüm dünyayı aynı şekilde etkilemeyecek. Kuzey Afrika'dan başlayarak Orta Asya içlerinde yaşam devam edecek." diye konuştu.

Yaşar Onay, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve CIA'in birlikte hazırlayarak dönemin Başkanı George Bush'a sunduğu iklim raporunun bir kısmını The Guardian gazetesinin yayımladığını hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu raporda Kuzey Afrika'dan başlayarak Orta Asya içlerine kadar devletlerin, rejimlerin, sınırların değişeceği yazıyordu. Rapora göre, su kaynaklarına sahip ülkeler, ellerindeki doğal kaynakları korumak için nükleer silahlara başvuracaklar. Raporda tarım alanlarının ve su havzalarının korunması ve ele geçirilmesi nedeniyle çıkacak çatışmaların, terör örgütleri kanalıyla bölgesel savaşlara dönüşeceği de yer alıyordu.

Bunun somut örneklerini gördük ve görmeye devam ediyoruz. Orta Doğu kasıtlı olarak boşaltılıyor. Arap Baharı ve ardından Mısır'da yaşanan trajedi. Irak, Libya'da yaşananlar. Suriye ve bölgedeki ulus devletlerin tasfiyesine yönelik atılan adımlar. İran'a geldi sıra. İran'ı tasfiye etmeleri bizim için de büyük tehlike. Dolayısıyla bölgedeki tüm ulus devletleri tasfiye ederek kendilerine yeni vatan yapacaklar, tüm amaçları bu.

Bu yüzyılın sonuna doğru büyük bir göçle karşılaşacak insanoğlu. Ama bu göç doğudan batıya değil, batıdan doğuya gerçekleşecek. Bu topraklar üzerinde olacak. Ne demek istediğimi anlamak istiyorsanız Dubai'ye gidin bir görün. Dubai küçük Amerika. Yeni yerleşim merkezleri bu coğrafyada kuruluyor. Yani olay petrol ya da doğal gaz değil."

"İNSANLIĞIN BÜYÜK BİR KISMI ACIMASIZ BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA"

Prof. Dr. Onay, dünya nüfusunun 9 milyara doğru hızla ilerlediğine dikkati çekerek, güvenli gıdaya erişimin de gittikçe azaldığını kaydetti.

Genetiğiyle oynanmış gıdalar başta olmak üzere insanoğlunun hastalıklara karşı direncinin azaldığını ifade eden Prof. Dr. Onay, şunları ileri sürdü:

"Petrolü kontrol ederseniz belli bir bölgeyi belli bir zaman kontrol edersiniz ama yiyeceği kontrol ederseniz tüm dünyayı kontrol edersiniz. Bölgemizde yaşanan savaş, çatışmalar ve kitlesel göçe zorlamaların asıl sebebi petrol gibi enerji kaynakları değil, Batılı ülkelerin kendi halkları için alan açma çabasıdır.

İnsanoğlu bu yüzyılın sonuna doğru batıdan doğuya gerçekleşecek büyük bir göç kriziyle karşılaşacak. Yani tarım havzaları büyük güçler tarafından kontrol altında, hedef ülkelerde yine tarım havzalarını bertaraf edebilecek, insanları aç bırakabilecek her türlü sistem ve yöntemi yine deniyorlar. Yani çok acımasız insafsız bir saldırıyla karşı karşıya insanlığın büyük bir kısmı."

"ABD'NİN PARÇALANMASI ÇOK KANLI OLUYOR"

Prof. Dr. Yaşar Onay, dolar yerine alternatif bir para birimine geçene kadar ABD'nin dünya üzerindeki egemen konumunu muhafaza edeceğini ifade ederek, "Saddam Hüseyin'in başını yakan, acı sonunu getiren olayların altında Kuveyt'i vurması, İran'ı vurması ya da diktatör olması değildi. Saddam'ın, 'Şu andan itibaren petrolümün birim fiyatını dolar değil, avro üzerinden satacağım.' demesiydi. Çok basit bir mantık yapacak olursak dolar artı petrol eşittir ABD'nin küresel egemenliği. Doların yerine geçecek herhangi bir alternatif para ABD'nin küresel egemenliğinin sonunu getirir ve ABD'nin parçalanması da Sovyetler Birliği'nin parçalanması gibi değil, çok kanlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Finans hareketlerini kontrol eden gücün dünyayı kontrol edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Onay, şöyle devam etti:

"Artık bir ülkeyi işgal etmenin yöntemlerinden bir tanesi topunuzu tüfeğinizi askerinizi göndermek değil. Ekonomik tetikçilerinizi göndermek. Buna direnen ülkeler olursa da suni ekonomik krizler yaratılır. Suni krizlerle finans hareketlerini kontrol ediyorlar. Para ülkeden çıkarsa işsizlik gelir. İşsizlikle, yönetenler ülkesini yönetemez hale geliyor. Yani sokağa hakim olamıyorsunuz. İç savaş ortamı yaşatılıyor. Ruanda buna verilebilecek en güzel örnek. Bir sene içerisinde bir milyona yakın insan öldü."

İnsanlık için daima bir umut olduğunu dile getiren Onay, ülkelerin ayakta kalması için mutlaka üretmesi gerektiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Yaşar Onay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üretim derken buzdolabı, çamaşır makinesinden değil, ağır sanayiden bahsediyorum. Kendi silah sistemlerimizi yapmamız lazım. Kendi ekonomimizi ayakta tutacak olan bütün kaynakları kendimiz üretmeliyiz. Bu üretim kaliteli insan gücüne ihtiyaç duyar. Kaliteli insan gücü eğitimde yatar. Dolayısıyla üniversitelerimizin, okullarımızın eğitim sistemini daha yüksek yerlere taşımamız lazım. Bu sadece bizim için değil, dünya için geçerlidir. Bu olduğu zaman ancak ülkeler ayakta durup dünya finans hareketlerini kontrol eden güçlerin oyunlarını bozabilirler."