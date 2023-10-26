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Dünya

İsrailli Gillerman, Filistin halkı için ''insanlık dışı hayvanlar'' ifadesini kullandı

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dan Gillerman, dünyanın Filistin halkı için duyduğu endişenin kendisini şaşırttığını belirterek, Filistin halkını, 'korkunç, insanlık dışı hayvanlar' olarak niteledi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
İsrailli Gillerman, Filistin halkı için ''insanlık dışı hayvanlar'' ifadesini kullandı
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İngiliz Sky News televizyonunun yayınına bağlanan eski İsrailli diplomat Gillerman, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Gillerman, spikerin, "Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasıyla ilgili, abluka ve Gazze'ye yakıt girişinin engellenmesinin gerçekten gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, şu karşılığı verdi:

"Dünyanın ve aynı zamanda İngiltere'nin, Filistin halkı için, aslında bu yüzyılın gördüğü en kötü vahşeti ve Holokost'tan bu yana Yahudilerin maruz kaldığı en kötü vahşeti gerçekleştiren bu korkunç, insanlık dışı hayvanlar için gösterdiği sürekli endişe beni çok şaşırtıyor. ABD, 11 Eylül'e tepki gösterdiğinde, insanların Taliban ya da El Kaide için gözyaşı döktüğünü hatırlamıyorum. Ülkeniz İngiltere de onlara katıldı ve hatta Kraliyet (askerlerini) Afganistan'a savaşmaya gönderdi. Ukraynalılar, Rusya'nın işgaline tepki gösterdiğinde, insanların zavallı Rus askerleri ve onların yeterli yiyecekleri olup olmadığı konusunda endişelendiklerini hatırlamıyorum. Birdenbire herkes büyük bir insani yardımsever oldu ve iki buçuk hafta önce olanları tamamen unuttu ki bu unutulmaz ve affedilmez bir şey."

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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