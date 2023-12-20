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Dünya

Gine Bissau'da Başbakan Geraldo Martins görevden alındı

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, 1 hafta önce yeniden atadığı Başbakan Geraldo Martins'i görevden aldı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 23:54 - Güncelleme:
Gine Bissau'da Başbakan Geraldo Martins görevden alındı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, muhalefet koalisyonuna liderlik eden Başbakan Martins'in görevden alındığı duyuruldu.

Kararnamede gerekçe belirtilmese de yerel basındaki haberlerde, Martins ile Cumhurbaşkanı Embalo'nun arasının bir süredir açık olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Embalo, 1 Aralık'ta ülkesinde yaşanan darbe girişimi nedeniyle 4 Aralık'ta Meclis ve hükûmeti feshetmiş ve akabinde 12 Aralık'ta kurduğu yeni kabinenin başına, 8 Ağustos'tan bu yana bu görevde bulunan Martins'i yeniden getirmişti.

Başkent Bissau'nun güneyinde ve Santa Luzia bölgelerindeki kışlalara yakın noktalarda, 1 Aralık sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuştu.

Özel Kuvvetler ile Ulusal Muhafız üyeleri arasında çatışma çıkmış ve Özel Kuvvetler sükûneti sağlamıştı.

Olaylar, Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Kamu Maliyesinden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'nun bir gün önce Ulusal Muhafız üyeleri tarafından polis gözetiminde alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürülmesinin ardından yaşanmıştı.

Seidi ve Monteiro, "devlet fonlarından 10 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri" iddiasıyla gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı.

Gine Bissau, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir dizi darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Başkent Bissau'da 1 Şubat 2022'de de Cumhurbaşkanı Embalo başkanlığındaki kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.

  • Gine Bissau Cumhurbaşkanı
  • Umaro Sissoco Embalo
  • Başbakan
  • Geraldo Martins

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