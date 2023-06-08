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Dünya

Gine Bissau'da meclis seçimlerinin galibi belli oldu

Gine Bissau'da muhalefet koalisyonu, meclis seçimlerini kazandı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Gine Bissau'da meclis seçimlerinin galibi belli oldu
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Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, seçimde Kapsayıcı İttifak Platformu (PAI)-Terra Ranka 102 sandalyeden 54'ünü alırken, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Demokratik Değişim Hareketi (MADEM G-15) 29 sandalye kazandı.

Sosyal Yenilenme Partisi (PRS) 12 vekil çıkarırken, İşçi Partisi 6 vekil aldı.

Bu sonuçlara göre, çoğunluğu alan koalisyon, hükümeti yönetme görevini devralacak.

PAI-Terra Ranka Sözcüsü Muniro Conte, seçim zaferini "tarihi" olarak nitelendirirken, ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirtti.

Ülkede Şubat 2022'de başarısız darbe girişimi yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Mayıs 2022'de "yolsuzluk" ve "zayıf yönetim" gerekçesiyle meclisi feshetmişti.

  • Gine Bissau
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