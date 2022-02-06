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Dünya

Gine Bissau'da ulusal yas ilan edildi!

Gine Bissau'da 1 Şubat'ta yaşanan darbe girişiminde hayatını kaybedenler için 2 günlük ulusal yas ilan edildi.

AA6 Şubat 2022 Pazar 00:09 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 00:09
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, darbe girişiminde yaşamını yitiren 11 kişi için 5 Şubat'tan başlayarak 2 günlük ulusal yas ilan etti.

- Gine Bissau'da darbe girişimi

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Embalo'nun kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.

Girişim bastırılmış ve Embalo daha sonra düzenlediği basın toplantısında olayın aslında bir suikast girişimi olduğunu söylemişti.

Embalo, olayın içinde uyuşturucu çetelerinin varlığına da işaret etmiş ancak detay vermemişti.

Olayda aralarında sivillerin de olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

  • Gine Bissau
  • darbe

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