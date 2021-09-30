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Dünya

Cunta lideri Doumbouya, Cumhurbaşkanı oluyor

Gine'de askeri cuntanın lideri Yarbay Mamady Doumbouya'nın Cumhurbaşkanı olarak yemin edecek

AA30 Eylül 2021 Perşembe 21:35 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 21:35
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Gine'de Yargıtay tarafından basına yapılan açıklamada, seçimler yapılana kadar Doumbouya'nın yarın Cumhurbaşkanı olarak yemin etmesinin kararlaştırdığı bildirildi.

Doumbouya'nın Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayacağını açıklayan Yargıtay, sivil yönetime geçiş sürecine kadar ülkeyi Doumbouya'nın idare edeceğini kaydetti.

Gine'de askeri cunta üyesi hiç kimsenin genel ve yerel seçimlere katılamayacağı açıklanmıştı.

- Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, eski Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

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