İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2021 Salı / 21 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8742
  • EURO
    10,3662
  • ALTIN
    495.507
  • BIST100
    1383.77
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gine'de darbeci askerler seçimlerde aday olamayacak
Dünya

Gine'de darbeci askerler seçimlerde aday olamayacak

Gine'de askeri cunta, genel ve yerel seçimlerde üyelerine seçime katılma yasağı getirdiğini açıkladı.

AA28 Eylül 2021 Salı 18:04 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 18:04
ABONE OL

Askeri cuntanın açıkladığı kararlarda, darbenin lideri Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya'nın seçimlere kadar geçiş döneminde Cumhurbaşkanı olarak kalacağı kaydedildi.

Devlet televizyonunda okunan kararlar kapsamında askeri cunta üyesi hiç kimsenin genel ve yerel seçimlere katılamayacağının altı çizildi.

Askeri cunta, devrik Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin parti üyelerinin de seçimlere girmesini yasakladı.

- Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.