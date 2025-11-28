İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Gine'de darbenin ardından atama kartları dağıtıldı: Yeni başbakana bir görev daha
Dünya

Gine'de darbenin ardından atama kartları dağıtıldı: Yeni başbakana bir görev daha

Gine'de Bissau'da 26 Kasım'daki darbeyle kontrolü ele geçiren askeri komuta, geçiş dönemi lideri General Horta N'Tam'ın imzaladığı kararnameyle ülkenin yeni başbakanını ve maliye bakanını belirledi.

AA28 Kasım 2025 Cuma 19:41

Yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin eden General Horta N'Tam'ın, Vieira Te'yi Başbakan ve Maliye Bakanı olarak atadığı duyuruldu.

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

Darbeden bir gün sonra General N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde, ikinci dönemine aday olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Her 2 adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Bir süre Genelkurmay Başkanlığında tutulan Embalo, dün gece Senegal hükümetinin yolladığı bir uçakla Senegal'e götürülmüştü.

  • gine darbe
  • askeri yönetim
  • Vieira Te

