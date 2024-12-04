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Dünya

Gine'de futbol maçında izdiham: 135 ölü

Gine'deki futbol maçı sırasında taraftarlar arasında çatışma yaşandı. Olayların ardından meydana gelen izdihamda 135 kişi hayatını kaybetti.

IHA4 Aralık 2024 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
Gine'de futbol maçında izdiham: 135 ölü
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Batı Afrika ülkesi Gine'nin Nzerekore kentinde 1 Aralık'ta futbol maçı sırasında çıkan çatışmanın ardından yaşanan izdihamda bilanço artıyor. İnsan hakları örgütleri tarafından yapılan açıklamaya göre olayda 135 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmaya müdahale sırasında çok fazla göz yaşartıcı gaz kullandığı ve seyircilerin değil yetkililerin korunmasına öncelik verdiği ifade edildi.

Pazar günü Gine Geçici Devlet Başkanı Mamady Doumbouya onuruna düzenlenen yerel bir turnuva sırasında hakemin tartışmalı penaltı kararının ardından taraftar birbirine girmiş ve izdiham yaşanmıştı. Yüzlerce kişinin sahaya indiği olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Gine Başbakanı Amadou Bah Oury, olayın sorumlularının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etmişti. Resmi açıklamada izdiham sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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