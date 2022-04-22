Gine'de iki eski bakan daha tutuklandı

Yerel basında çıkan haberlerde, Conde hükümetinde Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Albert Damantang Camara ve Şehircilik Bakanı olan Ibrahima Kourouma'nın "kamu fonlarını zimmete geçirmek" suçlamasıyla ifade verdiği, ardından cezaevine gönderildiği belirtildi.

Conde döneminde başbakanlık yapan İbrahima Kassory Fofana, eski Savunma Bakanı Mohamed Diane, eski Çevre Bakanı Oye Guilavogui ve eski Hidrokarbon Bakanı Djakaria Koulibaly 6 Nisan'da aynı suçlamayla tutuklanmıştı.

Koulibaly, 20 Nisan'da şartlı tahliye edilmişti.

Şubatta Conde'nin eski Bütçe Bakanı Ismael Dioubate hakkında tutuklama emri çıkartılmış, eski Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Tibou Camara hakkında da "kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla adli kontrol kararı verilmişti.

- GİNE'DE DARBE

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.