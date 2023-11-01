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Dünya

Gine'de salgın bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 62

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde 4 ay önce ortaya çıkan difteri salgınında, sağlık personeli eksikliğinin de etkisiyle 62 kişi yaşamını yitirdi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Gine'de salgın bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 62
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Fransız kamu radyosu RFI'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Kankan bölgesinde 4 ay önce başlayan difteri salgınında ölümlerin artması üzerine Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) uyardı.

Diğer kentlere de yayılan bulaşıcı salgın nedeniyle özellikle çocuklarda solunum yolu hastalıkları baş gösterdi.

Sağlık personeli eksikliğinin de etkisiyle aşı oranının düşük olduğu bölgede, salgın nedeniyle 62 kişi öldü.

Aşı stoklarının oldukça azalması ve muhafaza koşullarının yeterli olmamasının salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı belirtiliyor.

Gine'deki DSÖ Acil Durum Müdürü Seydou Dia, yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin bir arada vakit geçirmesiyle söz konusu hastalığın giderek yayıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Dia, günde en az 3-4 vaka sayısının son dönemde 10'a kadar yükseldiğini aktararak, yatışlar için hastanelerde yer kalmadığını dile getirdi.

Difteri salgınının, Kovid-19'la mücadeleye yoğunlaşıldığı dönemde göz ardı edilmekten kaynaklı olarak bölgede yayılmaya başladığı ifade ediliyor.

  • difteri salgını
  • Gine
  • sağlık personeli eksikliği

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