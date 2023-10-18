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Dünya

Giorgia Meloni: Gazze'de yaşananlar beni derinden üzdü

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırının ardından 'Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yaşananlar beni derinden üzdü' açıklamasını yaptı. Meloni, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği ve en az 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında 'X' platformundan paylaşımda bulundu.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Giorgia Meloni: Gazze'de yaşananlar beni derinden üzdü
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Başbakan Meloni, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yaşananlar beni derinden üzdü. İtalya, hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ifade ediyor ve ailelere, yaralılara yakınlığını belirtiyor. Olayların dinamiklerinin kesin olarak teyit edilmesini beklerken, sivil halkın korunması, acil insani sorunların çözülmesi ve bu krize hızlı bir çözüm sağlanması taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de dün olayın ardından "X" platformunda, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yüzlerce kişinin ölümü nedeniyle dehşet ve acı içindeyim. Sivil halkın korunması, çatışma sırasında dahi mutlak öncelik olmalıdır." yorumunu yapmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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