Giorgia Meloni: Türkiye tarihsel olarak Akdeniz'de ana oyuncudur

Meloni, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından zirveyi ve temaslarını değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi.

G20 Bali Zirvesi'nin karışık bir dönemde gerçekleştiğini belirten Meloni, "Birçok gözlemciye göre, bu zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması için temel bileşenler vardı ancak bana göre zirve başarılı geçti. En sıkıntılı konu, Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığının yönetimiydi. Rus saldırganlığı karşısında neler olduğunu görmemiş gibi davranamazdık." ifadesini kullandı.

Meloni, Ukrayna meselesinde krize çözüm aramaları gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Ama saldırıya uğrayan milletin iradesini göz ardı edemeyiz. Zelenskiy ile bir an önce çatışmadan çıkmak için bir anlaşma yapmayı umuyoruz." yorumunu yaptı.

Zirvenin gündeminde enerji, gıda krizi, sağlık ve dijitalleşme gibi başlıca konuların yer aldığına işaret eden Meloni, "Biz enerji konusunda, bu krizin çok uzaklardan geldiğini bu savaşın bir ürünü olmadığını ama savaşın keskinleştirdiği bir sorun olduğunu söyledik. Bu kriz, milenyumda yapılan yanlış tercihlerden kaynaklanıyor." dedi.

"TÜRKİYE TARİHSEL OLARAK AKDENİZ'DE ANA OYUNCUDUR"

Meloni, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde geçen hafta katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) dolayısıyla Akdeniz ülkelerine odaklandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Akdeniz ülkeleri üzerine olan projeksiyonun bir parçası olarak burada örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile bir görüşmemiz oldu. İtalya ve Türkiye, tarihsel olarak Akdeniz'de iki ana oyuncudur. İki milletin birbiriyle örneğin enerji krizi konusunda, örneğin göç krizi konusunda bu şekilde konuşması önemlidir."

Polonya'ya düşen füze konusuna da değinen Meloni, füzenin kimden geldiğinin kendileri için çok fark yaratmayacağını belirtti. Meloni, "Sorumluluk bütünüyle Rusya'nındır. Müttefiklerimizle Moskova'nın füze saldırılarını kınadık." dedi.

Meloni, Fransa ile geçen hafta Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum gemilerine yönelik yaşadıkları polemiğin ardından Bali'de görüşüp görüşmedikleri sorusuna, "Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron ile pek çok kez görüştüm ama Avrupa'nın sorunlarını konuşmak için Bali'ye kadar gelmeye gerek yok." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile dün uzun ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Meloni, yakında yeniden görüşmek üzere sözleştiklerini kaydetti.