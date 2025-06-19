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Dünya

Giraffe 4A radar sistemi siparişi verildi! Hava savunmasına 144 milyon dolarlık çözüm

Dünyanın farklı noktalarında devam eden çatışmalar, hava savunma konusunda ülkeleri aceleci davranmaya sevk ediyor. Bu kapsamda, çok işlevli bir sistem olarak tasarlanan Giraffe 4A, çok sayıda hava ve deniz hedefinin aynı anda izlenmesine olanak tanımanın yanı sıra hem savunma amaçlı gözetim hem de askeri hava trafik kontrolü gibi hususlarda dikkat çekiyor. Gelişmiş özellikleri ile tanınan ve İsveç uzay ve havacılık şirketi Saab tarafından üretilen Giraffe 4A radar sistemleri ve ilgili hizmetlerin teslimatı için şirketin sipariş aldığı ifade edildi.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Giraffe 4A radar sistemi siparişi verildi! Hava savunmasına 144 milyon dolarlık çözüm
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Savunma sanayi meraklılarını yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Saab, İsveç Silahlı Kuvvetleri'ne Giraffe 4A radar sistemleri ve ilgili hizmetlerin teslimatı için sipariş aldı.

Sözleşmenin değerinin 1,4 milyar İsveç kronu (144 milyon dolar) olduğu açıklanırken, teslimatların 2026-2027 yılları arasında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Giraffe 4A, çok sayıda hedefi aynı anda takip edebilen çok fonksiyonlu bir radar olarak biliniyor. Hava ve deniz gözetlemesinin yanı sıra askeri hava trafik kontrolünde de kullanılır.

Şirketten yapılan açıklamada, "Giraffe 4A, İsveç'in kara tabanlı hava gözetleme sistemini daha da güçlendirecek ve yazılım tabanlı güncellemelere olanak tanıyan mobil modern bir sensör sunacak" denildi.

GİRAFFE 4A İLE ÇOK AMAÇLI GÖZETLEME

Giraffe 4A, insansız hava araçları, hızlı jetler ve süpersonik füzeler gibi alçak ve yavaş hedefler de dahil olmak üzere çok çeşitli hava tehditlerini tespit edip takip edebiliyor. Ayrıca roketleri, topçuları, havan toplarını ve elektronik sinyal bozucuları da tespit ediyor.

Sistem 360 derecelik kapsama alanı sağlıyor ve hedeflerin konumunu her saniye güncelliyor.

Olası bir tehdidin yönü önceden biliniyorsa, o belirli alana odaklanabilir ve verileri saniyede sekiz defaya kadar güncelleyebilir.

400 KİLOMETREN HEDEFLERİ TESPİT EDEBİLİYOR

Radar, 400 kilometre (248 mil) uzaklıktaki hedefleri tespit edebiliyor.

Giraffe 4A, çok kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerine uygun, yüksek hassasiyetli, hızlı güncellenen hedef verileri sağlayarak kara tabanlı hava savunma operasyonlarını da destekleyebilir.

Mobil versiyonu kendi kendine yetebilen bir yapıya sahip olup, iki personel tarafından 10 dakikadan kısa bir sürede kurulabiliyor, sökümü ise 5 dakikadan az sürüyor.

C-130, A400M ve C-17 gibi standart askeri nakliye uçaklarıyla uyumludur ve geleneksel konteyner elleçleme sistemleri kullanılarak yüklenip boşaltılabilir.

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