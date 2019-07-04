Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem
Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.01'de Girit Adası'nın kuzeyinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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