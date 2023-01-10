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Dünya

Girit Adası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

AA10 Ocak 2023 Salı 02:34 - Güncelleme:
Girit Adası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.00'de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıkları olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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