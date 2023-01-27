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Dünya

Gizemli hastalık paniği! 18 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

AA27 Ocak 2023 Cuma 07:23 - Güncelleme:
Gizemli hastalık paniği! 18 kişi öldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor.

Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.

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