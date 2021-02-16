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Dünya

Gizemli 'Mavi Ejderha' rüzgarın etkisiyle görüldü!

Deniz biyolojisi öğrencisi Lawrence Scheele, Avusturalya'nın doğu kıyısında çok ilginç deniz canlılarını görüntülemeyi başardı.

star.com.tr16 Şubat 2021 Salı 12:09 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:09
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Avustralya'da korkutucu ve zehirli yaratıklara rastlanması alışılmadık bir şey değil. Ancak bir deniz biyolojisi öğrencisi 'uzaydan gelmiş gibi görünen' bir deniz canlısını görüntülemeyi başardı.

Yapılan araştırmada, Avustralya'nın doğu kıyısı boyunca uzaylı görünümlü yaratıklar keşfedildi. Okyanustaki gizemli canlılar, aslında Glaucus atlanticus ya da Blue Dragon (Mavi Ejderha) olarak biliniyor.

Parlak renklerini göstermek için baş aşağı yüzen Mavi Ejderhaların iğnelerinin, çok acı verici olduğu düşünülüyor. Bu canlılar, savunmaya geçtiklerinde saldırıyor.

Normalde uzak okyanus sularında yaşayan canlılar, rüzgar nedeniyle Sidney'in Kuzey Sahilleri'ndeki Long Reef'te görüldüler.

Daily Mail'e göre yaz boyunca bu canlıları izleyen deniz biyolojisi öğrencisi Lawrence Scheele, onları Sydney yakınlarında keşfettikten sonra, videolarını Instagram'da yayınladı.

Scheele, görüntülediği Mavi Ejderha ve diğer ilginç canlılarla ilgili, "Hepsini Long Reef'te yakaladığım için gerçekten şanslıydım." dedi.

star.com.tr

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