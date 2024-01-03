Gizli görüşme deşifre oldu! İşgalci İsrail'in Filistinlileri zorla göndermek istediği ülke ortaya çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 89 gündür devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 22 BİN 313'E YÜKSELDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 128 artarak 22 bin 313'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 89 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.

İSRAİL BASINI: İSRAİL, GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİN GÖÇ ETTİRİLMESİ İÇİN KONGO İLE GİZLİ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

İsrailli yetkililerin, Kongo ve diğer ülkelerle Gazze'deki Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Bu saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu.

Öte yandan İsrail kabinesindeki aşırı sağcı isimler, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göç ettirilmesini" sık sık dillendiriyor.

Zman Yisrael gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Kongo'nun "Gazzelileri almaya istekli olacağını" ileri sürerek diğer ülkelerle de bu konuda görüşmeler yapıldığını söyledi.

İsrailli bir yetkili, "Kongo göçmen almaya istekli olacak ve başkalarıyla da görüşmelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Haberde, Tel Aviv'in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğuna ilişkin detaya yer verilmezken İsrail'in KDC ile yakın ilişkileri bulunuyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrailli kadın yazar Netta Ahituv, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Gazze Şeridi'ne atılacak bir füzeyi imzalamasını, "Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı Gazze'de doğmak olan küçük çocukları öldürebileceği gelmedi mi?" ifadeleriyle eleştirdi.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göçünü" desteklediğini ileri sürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 128 artarak, 22 bin 313'e yükseldi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye yönelik suikastının bölgesel dengeyi bozduğunu ve bunun sonucunun ABD'yi etkileyeceğini söyledi.

İsrail güçlerine bağlı keskin nişancılar, Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şatı Mülteci Kampı'nda aralarında bir baba ile küçük kızının da bulunduğu çok sayıda Filistinli sivili öldürdü.

İsrailli yetkililerin, Kongo ve diğer ülkelerle Gazze'deki Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'i, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta insansız hava aracıyla (İHA) Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik düzenlediği suikastın ardından "özellikle Lübnan'da her türlü tırmandırıcı tutumdan kaçınmaya" çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in diğer ülkelerdeki "şeytani eylemlerinin" barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdit olduğunu ve tüm bölge ülkelerinin güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu belirtti.

İsrail ordusunda görev yapmış farklı rütbelerden birçok asker, 1948'den bu yana Filistinlilere nasıl zulmettiklerini ve hayatlarını kasten nasıl zorlaştırdıklarını itiraf ederek Filistin halkının yıllar boyunca maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddetin nasıl sistematikleştiğini gözler önüne serdi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki mülteci kampına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, olayda bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davasının ilk duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılacağı bildirildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan, Filistin Kızılayına ait merkeze yönelik saldırıları kınadı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir subayının öldürüldüğünü duyurdu.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi'nin, Filistinli sivilleri öldürerek Gazze'de insani bir felaket yarattığını belirtti

06:06 İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da Filistinli direnişçiler ile çıkan çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin çığlık attığını gösteren video yayınladı.

05:09 Ürdün ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan ), İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta suikastla öldürmesini kınadı.

04:22 ABD'li Senatör Bernie Sanders, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ahlaksız savaşına fon sağladığı" gerekçesiyle ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı 10 milyar dolarlık yeni askeri desteği durdurması çağrısında bulundu.

03:30 İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi suikastla öldürmesini kınamak için Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kamplarında protesto düzenlendi.

02:42 Filistinli gruplar, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas yöneticilerine düzenlediği suikasta tepki olarak "genel ulusal yas ve kapsamlı grev" ilan ederek, Arap ülkelerine ve halklarına "kararlı ve acil bir duruş" sergilemeleri çağrısında bulundu.

01:57 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 56 kişi hayatını kaybetti.

01:45 İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kendisinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" olarak nitelendiren ABD'yi eleştirdi.

00:32 Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etmesini desteklemeyeceklerini duyurdu.

00:31 Faslılar, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin Lübnan'da İsrail tarafından öldürülmesini protesto etti.

00:19 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine" yönelik açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde yorumladı.

00:03 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 174'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 508 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.