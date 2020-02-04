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Dünya

İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizli toplandığı iddia edildi

Beyaz Saray'ın, aralık ayında ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (UAE) İran'a karşı iş birliğini görüştüğü bir toplantıya ev sahipliği yaptığı öne sürüldü.

04.02.2020  22:40 - Güncelleme: 04.02.2020  22:40

Beyaz Saray'ın, aralık ayında ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (UAE) İran'a karşı iş birliğini görüştüğü bir toplantıya ev sahipliği yaptığı öne sürüldü.

Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, 17 Aralık'ta Beyaz Saray'da, Donald Trump yönetiminin İsrail ve BAE arasındaki bağları güçlendirmek için attığı adımların bir parçası olarak gizli bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Haberde, son günlerde "sözde Ortadoğu barış planı" ile eleştirilerin hedefi olan Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in bu toplantının yapılmasında önemli rolü olduğu belirtildi.

Toplantıda ABD'yi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, O'Brien'ın Yardımcısı Victoria Coates ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İsrail'i Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat, BAE'yi ise ülkenin Washington Büyükelçisi Yusuf el Otaiba'nın temsil ettiği iddiasına yer verilen haberde, toplantıda, İran'a karşı ABD, İsrail ve BAE iş birliğinin yanı sıra BAE-İsrail saldırmazlık paktının da görüşüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, "ABD, kritik müttefikleri ve ortakları arasındaki ilişkinin genişlemesini olumlu karşılarken, özel diplomatik görüşmeleri hakkında bilgi vermeyecektir ya da bir açıklama yapmayacaktır." ifadesini kullandı.

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