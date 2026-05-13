Gizli İran raporu basına sızdı: Yüzde 70 yerinde duruyor

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

GİZLİ İRAN RAPORU BASINA SIZDI: İRAN'IN FÜZE STOKLARININ YÜZDE 70 YERLİ YERİNDE

Amerikan The New York Times gazetesi, gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre, Hürmüz Boğazı çevresinde İran, 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise yüzde 70'i kullanılabilir durumda.

İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor.

İRAN'IN YERALTI KAPASİTESİNİN YÜZDE 90'I KULLANILABİLİR DURUMDA

ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yer altı kapasiteleri.

Habere göre, Askeri istihbarat teşkilatları da, uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen verilere dayanarak, İran'ın ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor.

ABD TARAFINDA MÜHİMMAT TÜKENİYOR

Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre, ABD ordusu, Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve ATACMS kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stokunu zaten tüketmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar." diye paylaştı.

İran medyasına ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü. Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran'a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir." yorumunu yaptı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

04.07 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası topluma seslendiği mesajında böyle zamanlarda sessizliğin, kötülükle suç ortaklığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Barbarlık ve tahakküm yolunu reddediyorsanız, dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak, harekete geçecek ve tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun. Seçim sizin. Tarih yaşananları hatırlayacak" dedi.

03.46 Venezuela'nın Maracaibo kentinde petrol yüklü tankerler Maracaibo Gölünden, ABD'deki rafinerilere gitmek üzere hareket etmeyi bekliyor. İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınmasıyla başlayan askeri çatışma nedeniyle, Orta Doğu'dan yapılan hidrokarbon taşımacılığında aksama yaşanırken petrol fiyatlarında artış görüldü.

00.32 ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik başlatılacak askeri "operasyonun" adını "Çekiç" olarak değiştirmeyi düşündüğü iddia edildi.

00.11 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri açıdan başarılı olduğu yönünde haberler yapan Amerikan medyasının "vatana ihanet" ettiğini savundu.

00.10 İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in İran'ın düşmanca eylem planladığı yönündeki suçlamalarını reddederek, gözaltına alınan 4 İran vatandaşının seyir sistemi arızası nedeniyle yanlışlıkla Kuveyt karasularına girdiğini açıkladı.